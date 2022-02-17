Игнатенко в Бордо получил нового главного тренера

Французский Бордо объявил о назначении нового главного тренера. Им стал французский специалист Давид Гюйон.

Он заменил на этом посту Владимира Петковича.

Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления.

Об отставке Петковича французские СМИ писали еще неделю назад, но клуб о перестановках на тренерском мостике объявил только сейчас.

Гюйон начинал тренерскую карьеру в аматорском Шамбери, а в 2011 году перебрался в Кан, где долгое время работал помощником главного тренера, а затем наставником дубля. Первую команду Реймса возглавил в 2017 году и проработал на должности до лета 2021 года.

Напомним, что в Бордо на правах аренды до конца сезона отправился опорник Шахтера Даниил Игнатенко.

На данный момент команда с 20 очками занимает последнее, 20-е место во французской Лиге 1.