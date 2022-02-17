ПСЖ готов платить Мбаппе около 1 миллиона евро в неделю

"Пари Сен-Жермен" хочет чтобы нападающий Килиан Мбаппе остался в их клубе и готов платить французу около € 1 млн в неделю, пишет The Independent.

Такая зарплата может сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Пока игрок не решил, где продолжит карьеру. Окончательный ответ будет дан только летом.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 гола и отдал 16 голевых передач в 32 матчах во всех турнирах.