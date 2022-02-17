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ПСЖ готов платить Мбаппе около 1 миллиона евро в неделю

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом

ПСЖ готов платить Мбаппе около 1 миллиона евро в неделю

Фото: en.psg.fr / Автор: неизвестен

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" хочет чтобы нападающий Килиан Мбаппе остался в их клубе и готов платить французу около € 1 млн в неделю, пишет The Independent.

Такая зарплата может сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Пока игрок не решил, где продолжит карьеру. Окончательный ответ будет дан только летом.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 гола и отдал 16 голевых передач в 32 матчах во всех турнирах.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (8)
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NORDOS
17.02.2022 в 17:50
куда ж фейр плей дивиться
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.02.2022 в 17:45
Какой облом для банкрота Переса. Всплакнул дедуля... Сердечный приступ получил...
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0
-1
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NORDOS
17.02.2022 в 17:52
дарік, зарано на кабачку скачеш
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.02.2022 в 17:06
солидно, но думаю Мбапик все равно выберет РМ
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hardcorepwnz (Украина)
17.02.2022 в 16:57
Давайте, давайте, набрасывайте)) Чтобы летом иметь возможность сказать "Вот видите. мы-то что, мы все делали, и лям в неделю зарплату, и всех девственниц Парижа, и статус главной звезды, а он, паскуда такая, ушел". Кто не будет переходить в Реал, тот не дает послематчевое интервью после матча с Реалом на испанском языке)
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.02.2022 в 17:49
Кто не будет переходить в Реал, но при этом уважительно относится к журналистам из разных стран, может дать интервью на языке страны журналиста, если знает. Обычная практика для очень многих футболистов мира. 7 ЗМ ЛЕО МЕССИ !
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0
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prockop4uck (Киев)
17.02.2022 в 16:57
Тогда чмоська расстроится...
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
17.02.2022 в 16:59
Та там нужно Парижу готовиться становиться Барселоной 2018-2021 года, только еще более медленной, потому что Лионель не молодеет, а Мбаппе уходит.
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