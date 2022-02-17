Франция
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ПСЖ готов платить Мбаппе около 1 миллиона евро в неделю
Игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом
Фото: en.psg.fr / Автор: неизвестен
"Пари Сен-Жермен" хочет чтобы нападающий Килиан Мбаппе остался в их клубе и готов платить французу около € 1 млн в неделю, пишет The Independent.
Такая зарплата может сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Пока игрок не решил, где продолжит карьеру. Окончательный ответ будет дан только летом.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 гола и отдал 16 голевых передач в 32 матчах во всех турнирах.
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Комментарии (8)
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NORDOS
17.02.2022 в 17:50
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
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NORDOS
17.02.2022 в 17:52
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Запорізьке Торпедо (zp)
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hardcorepwnz (Украина)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
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prockop4uck (Киев)
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hardcorepwnz (Украина)
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