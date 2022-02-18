Le Parisien: Стало известно, сыграют ли Рамос и Неймар в ближайших матчах Пари Сен-Жермен

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос не сыграет против "Нанта" в матче 25-го тура чемпионата Франции (19 февраля). По информации издания Le Parisien, испанский исполнитель не попадет в заявку Маурисио Почеттино. Зато ожидается, что форвард парижан Неймар выйдет в стартовом составе.

Также под вопросом находится участие Рамоса в поединке 26-го тура Лиги 1 против "Сент-Этьена" (26 февраля). На следующей неделе Серхио наверняка вернется в общую группу, но до возвращения на поле еще слишком далеко.

Напомним, Рамос получил рецидив травмы в конце января, из-за него он не сыграл против "Реала" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 35-летний испанец пропустил первые 5 месяцев в новом клубе из-за проблем с икроножной мышцей, в текущем сезоне он провел 5 матчей.