ПСЖ собирается приобрести молодого нападающего Ниццы

Парижский "ПСЖ" собирается приобрести французского нападающего "Ниццы" Амина Гуири.

Известно, что футбольный агент игрока - это Алан Мильяччо. Он ранее работал с тренером Зинедином Зиданом, который может сменить Маурисио Почеттино в "Пари Сен-Жермен".

В 24 матчах Лиги 1 текущего сезона Гуири забил 10 мячей. Он находится на четвертой строчке в списке бомбардиров турнира. Также у Амина 7 результативных передач.