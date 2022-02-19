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ПСЖ собирается приобрести молодого нападающего Ниццы

Франция
(1 голосов)

Руководсто клуба работает на перспективу

ПСЖ собирается приобрести молодого нападающего Ниццы

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Парижский "ПСЖ" собирается приобрести французского нападающего "Ниццы" Амина Гуири.

Известно, что футбольный агент игрока - это Алан Мильяччо. Он ранее работал с тренером Зинедином Зиданом, который может сменить Маурисио Почеттино в "Пари Сен-Жермен".

В 24 матчах Лиги 1 текущего сезона Гуири забил 10 мячей. Он находится на четвертой строчке в списке бомбардиров турнира. Также у Амина 7 результативных передач.

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В статье: Ницца ПСЖ Амин Гуири
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Источник:
Foot Mercato

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