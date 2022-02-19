Фабрегас: Если у Мбаппе есть пространство, то он неудержим. Его главный козырь - рывки

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас дал комментарий о том, может ли переход Килиана Мбаппе в "Реал" навредить "Барселоне":

– Мбаппе выделяется среди остальных?

– У него есть качества, которых нет у других. Он зверь. Я думаю, что он все еще может чаще атаковать пространство и использовать видение поля Месси и Неймара.

Иногда он хочет идти в обводку, проявлять себя, как одноклубники, но его главный козырь – его рывки. Если у него есть пространство, то он неудержим.

– Будущее в его руках?

– Я не знаю, стал ли он уже номером один. В любом случае это футболист, решающий исход матчей.

– Тебе не больно от мысли, что он может оказаться в "Реале"?

– Такова жизнь. У "Реала" был Криштиану Роналду, но "Барса" не перестала побеждать. Сильный игрок придет к конкурентам, но у Хави много молодых талантов.

Если они выделяются сейчас, когда дела идут плохо, представьте, что начнется, когда дела пойдут хорошо. "Барса" в надежных руках, – сказал Сеск.