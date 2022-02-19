Ланс – Лион 1:1. Ничья в пользу конкурентов

Лига 1, 25-й тур

Ланс, "Боллар-Делелис"

"Ланс" – "Лион" 1:1

Голы: Клаус (13) – Кадевере (44)

"Ланс": Фариньес, Дансо, Ву, Медина, Айдара, Фофана, Какюта (Да Кошта, 72), Клаусс (Франковски, 90+1), Дукуре, Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 85)

"Лион": Антони Лопеш, Эмерсон, Люкеба, Дюбуа (Густо, 87), Лукас Пакета, Февр, Тиагу Мендес, Какере, Ндомбеле, Токо Экамби, Кадевере (Ауар, 76)

"Ланс" и "Лион" в последнее время отличаются бескомпромиссностью – оба коллектива не играли вничью 5 туров подряд. У "ткачей" при этом было 4 победы, а у "кроваво-жёлтых" – три. Но в личной встрече прямые конкуренты за еврокубки не сумели выявить лучшего, и на радость остальным соперникам поделили очки.

Команды обменялись голами в первом тайме. За хозяев отличился Жонатан Клаус на 13-й минуте, на что "Лиону" удалось ответить мячом Тино Кадевере перед самым перерывом. Но второй половине "ткачи" владели территориальным преимуществом, но остроты фактически не создавали – отсюда и всего 2 удара в створ за всю игру.

1:1. Набранный пункт позволил "Лиону" подняться в зону Лиги Конференций (5-я позиция). "Ланс" в компании "Монако" и "Ренна" отстает всего на пункт, к тому же последние имеют по игре в запасе.