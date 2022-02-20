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Когда Месси, Неймар и Мбаппе не решают. Нант - ПСЖ 3:1. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Нант – Пари Сен-Жермен, Чемпионат Франции, 19 февраля 2022

Когда Месси, Неймар и Мбаппе не решают. Нант - ПСЖ 3:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Нант – Пари Сен-Жермен, которые встречались в 25-м туре французской Лиги 1. Хозяева шокировали соперника в первые 15 минут двумя забитыми мячами, а перед перерывом еще и третий забили. В начале второго тайма Месси и Неймар организовали один ответный гол, а затем Неймар вообще мог вернуть интригу, если бы реализовал пенальти. Но переиграть Лафона с отметки не смог. В конце концов все завершилось поражением лидера.

Французская Лига 1. 25-й тур
Нант – Пари Сен-Жермен 3:1
Голы: Муани 4, Мерлин 15, Блас 45+5 пен. – Неймар 47
На 59-й минуте Неймар не реализовал пенальти (голкипер)

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В статье: Неймар Нант (Нант) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.02.2022 в 08:45
Месся здорово поможет сыграть роль опущенного якоря при корабельной гонки!
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