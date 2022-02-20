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Спортдир ПСЖ пожаловался на судью после выездного поражения от Нанта
Пытался высказаться спокойно, а вышло как обычно
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо прокомментировал
“Постараюсь высказаться спокойно. Речь пойдет не о поражении, это случается, «Нант» победил заслуженно.
“ПСЖ” – команда, которую тяжело обыграть, и арбитр это знает. В начале игры мы пропустили два гола, это было закономерно. После этого контроль над игрой был потерян. К первому тайму добавляют минуту, а пенальти назначают на четвертой добавленной!
Я не хочу жаловаться. Мы проиграли заслуженно. Но это словно какой-то настрой все свистеть против нас. На Верратти, Мбаппе никаких свистков. Аппиа получает красную, потом ее отменяют. То к ВАР не обращаются, то вдруг обращаются. Вторую желтую Аппиа так и не дали.
Мы проиграли, снимаем шляпу перед “Нантом”. Я очень рад за Антуана Комбуаре, но если взглянуть, как судья контролировал игру… Мне не понравилось”, - сказал Леонардо.
Отметим, что это поражение для подопечных Почеттино стало вторым в текущем чемпионате. Парижане перед этим в последний раз уступали еще 3 октября.
Несмотря на потерю очков, ПСЖ продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея 13 зачетных пунктов преимущества над вторым "Марселем".
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