Спортдир ПСЖ пожаловался на судью после выездного поражения от Нанта

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо прокомментировал поражение своей команды в матче против середняка чемпионата :

“Постараюсь высказаться спокойно. Речь пойдет не о поражении, это случается, «Нант» победил заслуженно.

“ПСЖ” – команда, которую тяжело обыграть, и арбитр это знает. В начале игры мы пропустили два гола, это было закономерно. После этого контроль над игрой был потерян. К первому тайму добавляют минуту, а пенальти назначают на четвертой добавленной!

Я не хочу жаловаться. Мы проиграли заслуженно. Но это словно какой-то настрой все свистеть против нас. На Верратти, Мбаппе никаких свистков. Аппиа получает красную, потом ее отменяют. То к ВАР не обращаются, то вдруг обращаются. Вторую желтую Аппиа так и не дали.

Мы проиграли, снимаем шляпу перед “Нантом”. Я очень рад за Антуана Комбуаре, но если взглянуть, как судья контролировал игру… Мне не понравилось”, - сказал Леонардо.