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Спортдир ПСЖ пожаловался на судью после выездного поражения от Нанта

Франция
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Пытался высказаться спокойно, а вышло как обычно

Спортдир ПСЖ пожаловался на судью после выездного поражения от Нанта

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо прокомментировал поражение своей команды в матче против середняка чемпионата:

“Постараюсь высказаться спокойно. Речь пойдет не о поражении, это случается, «Нант» победил заслуженно.

“ПСЖ” – команда, которую тяжело обыграть, и арбитр это знает. В начале игры мы пропустили два гола, это было закономерно. После этого контроль над игрой был потерян. К первому тайму добавляют минуту, а пенальти назначают на четвертой добавленной!

Я не хочу жаловаться. Мы проиграли заслуженно. Но это словно какой-то настрой все свистеть против нас. На Верратти, Мбаппе никаких свистков. Аппиа получает красную, потом ее отменяют. То к ВАР не обращаются, то вдруг обращаются. Вторую желтую Аппиа так и не дали.

Мы проиграли, снимаем шляпу перед “Нантом”. Я очень рад за Антуана Комбуаре, но если взглянуть, как судья контролировал игру… Мне не понравилось”, - сказал Леонардо.

Отметим, что это поражение для подопечных Почеттино стало вторым в текущем чемпионате. Парижане перед этим в последний раз уступали еще 3 октября.

Несмотря на потерю очков, ПСЖ продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея 13 зачетных пунктов преимущества над вторым "Марселем".

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В статье: Леонардо Нант Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
RMS

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