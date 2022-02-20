Верратти: Судьи нас об####ли! Арбитры должны брать на себя ответственность

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти дал комментарий о судействе после поражения "ПСЖ" от "Нанта" (1:3):

"Как вообще возможно, что нам показали 10 желтых? Арбитр увлекся.

Мы не можем говорить с судьей, вообще ничего не можем. Это единственный судья, который делает такое. Как можно было не дать желтую Аппиа в конце? Это желтая, это пенальти, это красная.

Иногда арбитры должны брать на себя ответственность. Судьи нас об####ли", – сказал игрок.