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Верратти: Судьи нас об####ли! Арбитры должны брать на себя ответственность

Франция
(1 голосов)

Итальянец в шоке после вчерашнего матча

Верратти: Судьи нас об####ли! Арбитры должны брать на себя ответственность

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти дал комментарий о судействе после поражения "ПСЖ" от "Нанта" (1:3):

"Как вообще возможно, что нам показали 10 желтых? Арбитр увлекся.

Мы не можем говорить с судьей, вообще ничего не можем. Это единственный судья, который делает такое. Как можно было не дать желтую Аппиа в конце? Это желтая, это пенальти, это красная.

Иногда арбитры должны брать на себя ответственность. Судьи нас об####ли", – сказал игрок.

Напомним, Верратти получил желтую карточку от арбитра Микаэля Лесажа за разговоры с ним.

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В статье: Марко Верратти Нант (Нант) ПСЖ
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Источник:
RMC Sport

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
20.02.2022 в 10:54
Ну по-перше програли ви самі... своєю зверхністю! І лише по-друге те що судді наVARили. Надаючи змогу господарям занадто контактну боротьбу і роздаючи картки не за дії, а за слова. Хоч і Марко теж виходив, щоб грати, а не доводити арбітру, що він не прав
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