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Верратти: Судьи нас об####ли! Арбитры должны брать на себя ответственность
Итальянец в шоке после вчерашнего матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти дал комментарий о судействе после поражения "ПСЖ" от "Нанта" (1:3):
"Как вообще возможно, что нам показали 10 желтых? Арбитр увлекся.
Мы не можем говорить с судьей, вообще ничего не можем. Это единственный судья, который делает такое. Как можно было не дать желтую Аппиа в конце? Это желтая, это пенальти, это красная.
Иногда арбитры должны брать на себя ответственность. Судьи нас об####ли", – сказал игрок.
Напомним, Верратти получил желтую карточку от арбитра Микаэля Лесажа за разговоры с ним.
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