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Лига 1. Скромная победа Ниццы, Сент-Этьен живее всех живых

Франция
(1 голосов)

"Ницца" прервала серию неудач

Лига 1. Скромная победа Ниццы, Сент-Этьен живее всех живых

Фото: OGC Nice

Новина українською

Лига 1, 25-й тур

Ницца, "Альянц Ривьера"

"Ницца" – "Анже" 1:0

Гол: Клюйверт (19)

Сент-Этьен, "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" – "Страсбур" 2:2

Голы: Будебуз (4), Хазри (34) – Диалло (21), Перрен (30)

Ренн, "Роазон Парк"

"Ренн" – "Труа" 4:1

Голы: Гирасси (14, 20), Терье (75), Лаборд (87, пен) – Угбо (39)

Лорьян, "Стад дю Мустуар"

"Лорьян" – "Монпелье" 0:1

Гол: Саванье (56)

Реймс, "Огюст Делон"

"Реймс" – "Брест" 1:1

Голы: Фас (4) – Сатриано (34)

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В статье: Лорьян Труа Ницца Монпелье Ренн Страсбур Сент-Этьен Анже
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