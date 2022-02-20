Франция
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Лига 1. Скромная победа Ниццы, Сент-Этьен живее всех живых
"Ницца" прервала серию неудач
Фото: OGC Nice
Лига 1, 25-й тур
Ницца, "Альянц Ривьера"
"Ницца" – "Анже" 1:0
Гол: Клюйверт (19)
Сент-Этьен, "Жоффруа Гишар"
"Сент-Этьен" – "Страсбур" 2:2
Голы: Будебуз (4), Хазри (34) – Диалло (21), Перрен (30)
Ренн, "Роазон Парк"
"Ренн" – "Труа" 4:1
Голы: Гирасси (14, 20), Терье (75), Лаборд (87, пен) – Угбо (39)
Лорьян, "Стад дю Мустуар"
"Лорьян" – "Монпелье" 0:1
Гол: Саванье (56)
Реймс, "Огюст Делон"
"Реймс" – "Брест" 1:1
Голы: Фас (4) – Сатриано (34)
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