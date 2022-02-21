Венгер может стать спортивным директором ПСЖ

Леонардо может покинуть пост спортивного директора "ПСЖ", об этом пишет RMC Sport. Руководство клуба недовольно его работой и рассматривает варианты замены

Если парижан возглавит Зинедин Зидан, то экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер станет основным претендентов на пост спортивного директора.

Также "ПСЖ" не исключает возможности пригласить в клуб спортивного директора Фабио Паратичи, который сейчас работает в "Тоттенхэме" .

72-летний Венгер возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола.