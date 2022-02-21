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Серхио Рамос хочет повышения зарплаты

Франция
(1 голосов)

Он считает, что его зарплата должна быть такой же, как и у Жерара Пике

Серхио Рамос хочет повышения зарплаты

Фото: twitter.com/PSG_inside / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос просил у "Реала" повысить зарплату до уровня защитника "Барселоны" Жерара Пике, пишет Diario Sport.

По данным источника, 35-летний испанец использовал зарплату защитника "Барселоны" как аргумент, во время переговоров с "Реалом" о новом контракте.

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Рамос недоволен, что Пике зарабатывает больше него. На данный момент зарплата Рамоса в "ПСЖ" составляет шесть миллионов евро в год.

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В статье: Серхио Рамос ПСЖ
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
21.02.2022 в 17:03
Я худею . Не играет толком , но зарплату хочу больше .
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