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Серхио Рамос хочет повышения зарплаты
Он считает, что его зарплата должна быть такой же, как и у Жерара Пике
Фото: twitter.com/PSG_inside / Автор: неизвестен
Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос просил у "Реала" повысить зарплату до уровня защитника "Барселоны" Жерара Пике, пишет Diario Sport.
По данным источника, 35-летний испанец использовал зарплату защитника "Барселоны" как аргумент, во время переговоров с "Реалом" о новом контракте.
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Рамос недоволен, что Пике зарабатывает больше него. На данный момент зарплата Рамоса в "ПСЖ" составляет шесть миллионов евро в год.
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
21.02.2022 в 17:03
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