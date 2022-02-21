Серхио Рамос хочет повышения зарплаты

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос просил у "Реала" повысить зарплату до уровня защитника "Барселоны" Жерара Пике, пишет Diario Sport.

По данным источника, 35-летний испанец использовал зарплату защитника "Барселоны" как аргумент, во время переговоров с "Реалом" о новом контракте.

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Рамос недоволен, что Пике зарабатывает больше него. На данный момент зарплата Рамоса в "ПСЖ" составляет шесть миллионов евро в год.