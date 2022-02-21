  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Неймар: Хочу поиграть в США. Отпуск будет 3 или 4 месяца
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неймар: Хочу поиграть в США. Отпуск будет 3 или 4 месяца

Франция
(1 голосов)

Амбиций не прибавилось

Неймар: Хочу поиграть в США. Отпуск будет 3 или 4 месяца

Фото: twitter.com/PSG_English

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар Жуниор признался, где хотел бы провести свою футбольную пенсию. "Скучаю по чудесному стадиону "Сантоса", – приводит его слова AS.

Я очень хочу снова поиграть за "Сантос". Я очень скучаю по игре в этом городке, и, Боже мой, на этом чудесном стадионе.

Я также хочу поиграть в Соединенных Штатах, хотя бы один сезон. Это короткий чемпионат, отпуск будет три или четыре месяца", – сказал Неймар.

В этом сезоне Неймар провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего бразильца в 90 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Сантос (Бразилия) МЛС ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
21.02.2022 в 19:21
странно, зачем ехать туда где отпуск всего 4 месяца, когда в ПСЖ у него отпуск больше полугода каждый сезон. То травма то живот болит
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.02.2022 в 19:06
Что-то я про отпуск ничего не понял. О каком это он отпуске?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...