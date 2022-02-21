Неймар: Хочу поиграть в США. Отпуск будет 3 или 4 месяца

Нападающий "ПСЖ" Неймар Жуниор признался, где хотел бы провести свою футбольную пенсию. "Скучаю по чудесному стадиону "Сантоса", – приводит его слова AS.

Я очень хочу снова поиграть за "Сантос". Я очень скучаю по игре в этом городке, и, Боже мой, на этом чудесном стадионе.

Я также хочу поиграть в Соединенных Штатах, хотя бы один сезон. Это короткий чемпионат, отпуск будет три или четыре месяца", – сказал Неймар.

В этом сезоне Неймар провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего бразильца в 90 миллионов евро.