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Месси: Мне нравится играть на поле с лучшими
Аргентинский игрок хочет продолжить карьеру в составе парижан
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси рассказал, что парижане не завидуют другим клубам с богатой историей.
"Думаю, что "ПСЖ" на данный момент является одним из крупнейших клубов мира. Потихоньку команда продолжит развиваться и становиться больше. У "ПСЖ" нет причин завидовать клубам с богатой историей.
Мне нравится играть на поле с лучшими. У меня была такая возможность в "Барселоне" на протяжении долгого времени, и теперь я получаю такой же шанс в Париже. Я счастлив и не могу дождаться продолжения", — приводит слова Месси журналист Адриен Греньер на своей странице в "Твиттере".
В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.
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