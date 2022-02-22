Месси: Мне нравится играть на поле с лучшими

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси рассказал, что парижане не завидуют другим клубам с богатой историей.

"Думаю, что "ПСЖ" на данный момент является одним из крупнейших клубов мира. Потихоньку команда продолжит развиваться и становиться больше. У "ПСЖ" нет причин завидовать клубам с богатой историей.

Мне нравится играть на поле с лучшими. У меня была такая возможность в "Барселоне" на протяжении долгого времени, и теперь я получаю такой же шанс в Париже. Я счастлив и не могу дождаться продолжения", — приводит слова Месси журналист Адриен Греньер на своей странице в "Твиттере".

В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.