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Мбаппе может остаться в ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Главный аспект — амбиции и конкурентоспособность клуба

Мбаппе может остаться в ПСЖ

Фото: Playing for 90

Новина українською

Нападающий Килиан Мбаппе ещё не решил, где продолжит карьеру. "ПСЖ" предлагает ему новый контракт на два года, пишет RMC Sport.

У 23-летнего француза есть предложение от "Реала". При этом мадридский клуб уверен, что подпишет форварда на правах свободного агента.

По данным источника, игрока не волнует финансовые сторона вопросы. Для него главный аспект — амбиции и конкурентоспособность клуба.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 33 матчах за "ПСЖ".

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В статье: Килиан Мбаппе ПСЖ
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
22.02.2022 в 18:03
Останется и привратиться в Неймара . Тот тоже шел за золотым мячом а спустя пару лет мечтает об отпуске в 3-4 месяца .
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