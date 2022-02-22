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Мбаппе может остаться в ПСЖ
Главный аспект — амбиции и конкурентоспособность клуба
Фото: Playing for 90
Нападающий Килиан Мбаппе ещё не решил, где продолжит карьеру. "ПСЖ" предлагает ему новый контракт на два года, пишет RMC Sport.
У 23-летнего француза есть предложение от "Реала". При этом мадридский клуб уверен, что подпишет форварда на правах свободного агента.
По данным источника, игрока не волнует финансовые сторона вопросы. Для него главный аспект — амбиции и конкурентоспособность клуба.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 33 матчах за "ПСЖ".
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