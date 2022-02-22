Неймар: Я хотел уйти в Барселону в 2019

Нападающий "ПСЖ" Неймар Жуниор рассказал о несостоявшемся трансфере из "ПСЖ" в "Барселону" в 2019 году. "В конце концов, мы встретились здесь, в "ПСЖ", – приводит его слова Адриен Гренье.

???? Neymar à Fenomenos sur la venue de Leo Messi :



« Je voulais retourner au Barça (été 2019). On a tout essayé mais on n'a pas réussi. Finalement, l'opportunité s'est présentée pour qu'il signe ici au PSG. Je suis très content. C'est un ami, on s'entend très bien ! » ???????????????? — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 22, 2022

"Я хотел вернуться в "Барселону" (в 2019 году). Мы сделали все возможно, но не сложилось.

В конце концов, Месси выпала возможность перейти в "ПСЖ", и я очень этому рад.

Он мой друг, мы очень хорошо ладим", – сказал бразилец.

Напомним, что Неймар присоединился к "ПСЖ", уйдя из "Барселоны", в 2017 году за все ещё рекордные 222 миллиона евро. В 2019 году "Барселона" подписала вместо Неймара Гризманна за 120 миллионов евро.