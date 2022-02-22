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Неймар: Я хотел уйти в Барселону в 2019

Франция
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Бразилец ответил на вопрос об игре с Лионелем Месси

Неймар: Я хотел уйти в Барселону в 2019

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Нападающий "ПСЖ" Неймар Жуниор рассказал о несостоявшемся трансфере из "ПСЖ" в "Барселону" в 2019 году. "В конце концов, мы встретились здесь, в "ПСЖ", – приводит его слова Адриен Гренье.

"Я хотел вернуться в "Барселону" (в 2019 году). Мы сделали все возможно, но не сложилось.

В конце концов, Месси выпала возможность перейти в "ПСЖ", и я очень этому рад.

Он мой друг, мы очень хорошо ладим", – сказал бразилец.

Напомним, что Неймар присоединился к "ПСЖ", уйдя из "Барселоны", в 2017 году за все ещё рекордные 222 миллиона евро. В 2019 году "Барселона" подписала вместо Неймара Гризманна за 120 миллионов евро.

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В статье: Лионель Месси Неймар Барселона ПСЖ
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