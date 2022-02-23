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Роналдо: Игра Мбаппе напоминает мне мою собственную
Бразильцу определенно нравится Килиан
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-форвард сборной Бразилии, "Реала" и "Барселоны" Роналдо сравнил стиль игры Килиана Мбаппе со своим. Бывший футболист "Милана" и "Интера" ответил на вопросы сценаристов в рамках документального фильма Transversal от RMC Sport.
"У Мбаппе есть отличные качества – техника, скорость и голевое чутье. Если сравнить нас... Да, я думаю, его игра напоминает мне мою собственную".
В текущем сезоне Килиан Мбаппе забил 22 гола в 33 матчах за "Пари Сен-Жермен" во всех турнирах. Также французский нападающий отдал 14 результативных передач на своих партнеров.
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