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Роналдо: Игра Мбаппе напоминает мне мою собственную

Франция
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Бразильцу определенно нравится Килиан

Роналдо: Игра Мбаппе напоминает мне мою собственную

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард сборной Бразилии, "Реала" и "Барселоны" Роналдо сравнил стиль игры Килиана Мбаппе со своим. Бывший футболист "Милана" и "Интера" ответил на вопросы сценаристов в рамках документального фильма Transversal от RMC Sport.

"У Мбаппе есть отличные качества – техника, скорость и голевое чутье. Если сравнить нас... Да, я думаю, его игра напоминает мне мою собственную".

В текущем сезоне Килиан Мбаппе забил 22 гола в 33 матчах за "Пари Сен-Жермен" во всех турнирах. Также французский нападающий отдал 14 результативных передач на своих партнеров.

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В статье: Роналдо Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
AS

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