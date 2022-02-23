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ПСЖ получит 30% от суммы, призванной помочь французским клубам справиться с кризисом

Франция
(1 голосов)

Команд в Лиге 1, кстати, 20

ПСЖ получит 30% от суммы, призванной помочь французским клубам справиться с кризисом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

LFP (профессиональная футбольная лига Франции) проведет встречу с несколькими инвесторами 9 марта, сообщает GFFN со ссылкой на L`Equipe. Между 19 клубами Лиги 1 разделят всего 70% от потенциального займа в 1.5 млн евро, 30% получит "ПСЖ".

Также 40% разделят клубы, которые регулярно выступают в еврокубках, такие как "Лион", "Марсель", "Лилль", "Монако", "Ницца" и "Ренн". Остальные 30% достануться оставшимся 13 клубам.

Сообщается, что займ будет отдаваться посредством участия инвесторов в доле от доходов от телеправ.

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В статье: Лига 1 ПСЖ
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2022 в 20:08
что-то закон парето в данном случае не сработал... аж странно!
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hrdhrd (Украина)
23.02.2022 в 19:34
Франция уже окончательно стала раком перед Катаром. Самые нуждающиеся в ПСЖ
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