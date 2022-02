Роналдиньо и Месси снялись вместе в рекламе Пепси

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси снова снялся в рекламе "Пепси", но на этот раз с не менее легендарным участником кампаний бренда – Роналдиньо. Реклама уже опубликована в твиттере.

Fazendo mágica com o Leo Messi e o meu novo jogo favorito.

#PlayToInspire with @PepsiGlobal #PepsiPong #HowWeDoIt



Making magic with Leo Messi and my new favourite game.

#PlayToInspire with @PepsiGlobal #PepsiPong #HowWeDoIt pic.twitter.com/Sof5IuiUTA