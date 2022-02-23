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Роналдиньо и Месси снялись вместе в рекламе Пепси

Франция
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Возвращение легенд

Роналдиньо и Месси снялись вместе в рекламе Пепси

Фото: twitter.com/PSG_English

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси снова снялся в рекламе "Пепси", но на этот раз с не менее легендарным участником кампаний бренда – Роналдиньо. Реклама уже опубликована в твиттере.

Реклама с Месси выходит каждый год, аргентинец стал главным амбассадором бренда.

В то же время Роналдиньо является одним из самых ярких участников рекламы 90-х и начала 00-х. Футболист широко известен за пределами футбольного мира именно благодаря рекламному сотрудничеству с "Пепси".

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В статье: Лионель Месси Роналдиньо ПСЖ Пепси
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