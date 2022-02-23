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Роналдиньо и Месси снялись вместе в рекламе Пепси
Возвращение легенд
Фото: twitter.com/PSG_English
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси снова снялся в рекламе "Пепси", но на этот раз с не менее легендарным участником кампаний бренда – Роналдиньо. Реклама уже опубликована в твиттере.
Fazendo mágica com o Leo Messi e o meu novo jogo favorito.— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) February 23, 2022
#PlayToInspire with @PepsiGlobal #PepsiPong #HowWeDoIt
Making magic with Leo Messi and my new favourite game.
#PlayToInspire with @PepsiGlobal #PepsiPong #HowWeDoIt pic.twitter.com/Sof5IuiUTA
Реклама с Месси выходит каждый год, аргентинец стал главным амбассадором бренда.
В то же время Роналдиньо является одним из самых ярких участников рекламы 90-х и начала 00-х. Футболист широко известен за пределами футбольного мира именно благодаря рекламному сотрудничеству с "Пепси".
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