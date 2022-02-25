  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. В слезах. Игнатенко не сдержал эмоций перед тренировкой Бордо
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В слезах. Игнатенко не сдержал эмоций перед тренировкой Бордо

Франция
(2 голосов)

Клуб поддержал украинца

В слезах. Игнатенко не сдержал эмоций перед тренировкой Бордо

Фото: ФК Бордо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Бордо" Даниил Игнатенко пришёл на очередную тренировку своего клуба в слезах. Клуб готов оказать любую поддержку, которая есть в его силах.

"Очень тяжело осознать происходящее. Даниил был вчера в слезах. Я прежде всего человек и гражданин. Меня очень трогает то, что происходит. Он очень взволнован. Я находился рядом, чтобы поддержать его. Мы все одна семья и мы здесь, чтобы защитить его. Я попросил с пониманием отнестись всех игроков к Дани", - сказал главный тренер Давид Гийон.

"Мы не осознаём, как нам повезло жить в мирной стране. Видеть настолько угнетённым товарища по команде очень тяжело. Он с самого утра был отстранён, опустошён, не выпускал телефон из рук и не знает, получит ли он после тренировки сообщение или нет. Это то, что мы никогда не испытывали в раздевалке", - отметил капитан жирординцев Йозуа Гилавоги.

По информации 20minutes.fr, семья Игнатенко сейчас остаётся в Украине. 1 марта она должна была прилететь во Францию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бордо Даниил Игнатенко война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...