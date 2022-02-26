ПСЖ – Сент-Этьен 3:1. Мбаппе снова тащит, Месси – снова гений

Лига 1, 26-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

"ПСЖ" – "Сент-Этьен" 3:1

Голы: Мбаппе (42, 47), Данилу (52) – Буанга (16)

"ПСЖ": Доннарумма – Мендеш (Бернат, 81), Кимпембе, Маркиньос, Керер (Ди Мария, 46) – Гейе, Данилу, Вейналдум – Неймар (Дракслер, 83), Мбаппе (Икарди, 83), Месси

"Сент-Этьен": Бернардони – Колодзейчак, Над, Мангаля (Мукуди, 56), Камара, Сако – Буанга (Аушиш, 72), Гурна-Дуат (Муэффек, 67), Юссуф (Амума, 57), Норден (Тиуб, 67) – Будебуз

Предупреждения: Гейе (56), Маркиньос (90) – Мангаля (9)

"Пари Сен-Жермен" красиво разобрался с "Сент-Этьеном", по привычке самостоятельно создав себе проблемы по ходу игры. "Зелёные" с приходом Паскаля Дюпраза набрали нешуточную форму, взяв 10 очков в 4 последних турах. Такой рывок позволил недавнему аутсайдеру не только покинуть дно турнирной таблицы, но и зону вылета. Однако для противостояния столичным суперзвёздам этого оказалось мало.

В дебюте встречи на "Парк де Пренс" буянили гости. Дени Буанга дерзко прошёл Маркиньоса на фланге, заставив лучшего защитника Лиги 1 бессильно завалиться на пятую точку. После прострела вингера Доннарумма неуверенно сыграл на выходе, и Парижу пришлось отбить три удара по своим воротам в одной атаке. Буанга на этом не остановился и вскоре открыл счёт в матче. Дени обокрал Данилу у его ворот и быстро решился на удар в нижний угол "лучшего вратаря мира", не успевшего подправить свою позицию. 0:1. До этого Доннарумма также не лучшим образом отразил удар Юссуфа, но в том эпизоде обошлось.

После такого старта хозяева перехватили инициативу, заставив трудиться уже Бернардони. Кипер "Сент-Этьена" героически бросался под ноги Неймару и Мбаппе, но уйти на перерыв без пропущенных не сумел. На 42-й минуте Лионель Месси отдал абсолютно гениальную передачу на ход Мбаппе, и главная звезда Парижа в одно касание пробил Бернардони на силу, отправив мяч тому под руку.

После перерыва хит-парад филигранных ассистов не закончился, и Париж повёл в два мяча в первые 7 минут второго тайма. Месси обыграл всех, кого мог, выдержал несколько гроссмейстерских пауз, дождался подключения Мбаппе, и Килиан хладнокровно оформил дубль. Вскоре Данилу исправился за привоз в первой половине, подставив голову после искусного навеса Мбаппе шведой.

Сработала и наглая замена Почеттино, выпустившего Ди Марию вместо Керера на старте тайма, позволившего "ПСЖ" доминировать во второй 45-минутке. Да и "Сент-Этьен" был деморализован после такого быстрого добивания, потому интриги в последние полчаса на поле не наблюдалось. До конца матча "ПСЖ" расчертил парочку красивейших контратак на чистом индивидуальном классе, но и удар Неймара, и Вейналдума приняла на себя штанга. 3:1. Париж вернулся на тропу побед, и на 16 очков опередил ближайшего конкурента. А "зелёным" не падать духом – против читера Мбаппе и Месси, вспомнившего о собственной гениальности, им всё равно делать было особо нечего.