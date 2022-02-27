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Лига 1. Труа отобрал очки у Марселя

Франция
(1 голосов)

Аутсайдер выбирается из зоны вылета

Лига 1. Труа отобрал очки у Марселя

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Лига 1, 26-й тур

Труа, "Стад де л’Об"

"Труа" – "Марсель" 1:1

Гол: Тузгар (90) – Пайет (23, пен)

"Труа": Галлон – Палмер-Браун (Бьянкон, 77), Рами, Салмье – Конте (Коне, 59), Дингоме, Тардье, Куаме (Шавалерин, 90), Каборе – Балде (Тузгар, 77), Угбо (Мотхиба, 58)

"Марсель": Лопес – Перес (Колашинац, 87), Чалета-Цар, Салиба, Ронжье (Лирола, 57) – Жерсон, Камара, Гендузи – Дьенг (де Лима, 57), Пайет (Милик, 78), Ундер (Гуйе, 86)

Предупреждения: Балде (27), Рами (36), Тардье (36), Конте (49) – Ронжье (11), Пайет (55), Лопес (85)

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В статье: Труа Марсель
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