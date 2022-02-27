Лион – Лилль 0:1. Доги обескрылили ткачей

Лига 1, 26-й тур

Лион, "Парк Олимпик Лионне"

"Лион" – "Лилль" 0:1

Гол: Гудмундссон (35)

"Лион": Лопеш – Эмерсон, Люкеба, Тиаго Энрике, Дюбуа (Гюсто, 63) – Ндомбеле, Какре (Ауар, 64) – Экамби, Пакета, Февр (Баркола, 86) – Дембеле (Кадевере, 63)

"Лилль": Жардим – Джало, Ботман, Фонте, Челик – Шека, Саншеш – Гудмундссон (Веа, 74), бен Арфа (Онана, 62), Бамба – Дэвид (Брадарич, 90+2)

Предупреждения: Дембеле (19), Какре (43), Ауар (90+2) – Дэвид (81), Шека (83)

"Лилль" вернулся в гонку за еврокубки, минимально переиграв "Лион" на выезде. Это позволило "догам" на пункт обогнать сегодняшний оппонентов, и приблизиться к пятой строчке на расстояние 5 очков. Победу своей команде принёс зимний новичок Габриэль Гудмундссон, отметившийся первым своим мячом в футболе "Лилля".

В дебюте встречи защита "Лилля" проспала подключение Лукаса Пакета, после чего бразилец вывел Муссу Дембеле практически на рандеву с Лео Жардимом. Кипер остановил лучшего бомбардира "Лиона", самонадеянно бросившись тому по ноги. В ответ у гостей в центре поля царил Ренату Саншеш. Как и в матче с "Челси" на неделе, португалец опускался в глубокие зоны и оттуда блестяще диктовал игру.

Роль Ренату также позволяла Челику высоко ходить вперёд, и вскоре эта фишка сработала. Именно Челик ассистировал на Гудмундссона на 35-й минуте встречи, выполнив точный прострел вдоль вратарской. У Токо Экамби была возможность тут же восстановить паритет, но Жардим вновь справился блестяще. Ромен Февр также выходил на опасную позицию, но его нерабочая правая оказалась хуже некуда.

Во втором тайме "Лилль" сдерживал соперника уже куда качественнее. Компактная оборона гостей стала настоящей проблемой для медлительных и слишком академичных розыгрышей мяча, подготовленных Петером Бошем. Тем не менее, Лукаса Пакета это не останавливало. Бразилец сумел вырваться к воротам Жардима на 71-й минуте, но слишком далеко отпустил мяч в критичный момент. В самой концовке Пакета таки удалось отправить мяч в сетку, но перед этим треквартиста сфолил на Жардиме, поэтому мяч не был засчитан.

0:1. "Лилль" забирает важные три очка в битве с прямым конкурентом. Это уже похоже на тенденцию – "Лион" не обыгрывал "догов" в шести последних встречах команд. Плотная оборона "Лилля" стала хронической проблемой для контроле-ориентированного "Лиона". Хотя с обороной нынешнего "Лилля" справляться можно. Другое дело, что в сравнении с минувшей кампанией деградировали оба – и некогда монолитная оборона "Лилля", и позиционная атака "Лиона". Потому они и занимают места в конце первой десятки.