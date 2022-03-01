УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси тяжело переносить частую критику со стороны французских СМИ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси тяжело переносить частую критику со стороны французских СМИ

Франция
(1 голосов)

Пока данный трансфер идеальным не назвать

Месси тяжело переносить частую критику со стороны французских СМИ

Фото: twitter.com/PSG_English

UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси пока не чувствует себя комфортно в "ПСЖ". Об этом говорит El Chiringuito со ссылкой на Le Parisien.

По их данным аргентинский футболист непросто переносит частую критику в свой адрес со стороны французских СМИ. Источник уверяет, что он уже разговаривал с руководством на эту тему, дав понять, что такое отношение его удивляет.

После перехода из "Барсы" в "ПСЖ" Месси отыграл 23 матча, забил семь голов и отдал 11 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...