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Месси тяжело переносить частую критику со стороны французских СМИ
Пока данный трансфер идеальным не назвать
Фото: twitter.com/PSG_English
Лионель Месси пока не чувствует себя комфортно в "ПСЖ". Об этом говорит El Chiringuito со ссылкой на Le Parisien.
По их данным аргентинский футболист непросто переносит частую критику в свой адрес со стороны французских СМИ. Источник уверяет, что он уже разговаривал с руководством на эту тему, дав понять, что такое отношение его удивляет.
???????????? MESSI, ENFADADO:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 1, 2022
????️ En 'LE PARISIEN' aseguran que Leo "no digiere las críticas de los medios franceses":
???? "Incluso se ha convertido en tema en el vestuario".
???? "El argentino ha mostrado su asombro a varios altos ejecutivos". pic.twitter.com/HBd0HnmOjh
После перехода из "Барсы" в "ПСЖ" Месси отыграл 23 матча, забил семь голов и отдал 11 голевых передач.
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