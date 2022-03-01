Месси тяжело переносить частую критику со стороны французских СМИ

Лионель Месси пока не чувствует себя комфортно в "ПСЖ". Об этом говорит El Chiringuito со ссылкой на Le Parisien.

По их данным аргентинский футболист непросто переносит частую критику в свой адрес со стороны французских СМИ. Источник уверяет, что он уже разговаривал с руководством на эту тему, дав понять, что такое отношение его удивляет.

???????????? MESSI, ENFADADO:



????️ En 'LE PARISIEN' aseguran que Leo "no digiere las críticas de los medios franceses":



???? "Incluso se ha convertido en tema en el vestuario".



???? "El argentino ha mostrado su asombro a varios altos ejecutivos". pic.twitter.com/HBd0HnmOjh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 1, 2022

После перехода из "Барсы" в "ПСЖ" Месси отыграл 23 матча, забил семь голов и отдал 11 голевых передач.