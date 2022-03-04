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Французская Лига 1 приостановила контракт на показ своих матчей в россии
Первая ласточка!
Фото: lfp.fr/ автор неизвестен
Французская Лига 1 объявила о приостановке контракта на показ своих матчей на территории россии, выпустив соответствующее заявление.
До сегодня в стране-агрессоре Лигу 1 со всеми ее Месси, Мбаппе и Неймарами показывала группа каналов Матч-ТВ - теперь уже нет.
Ранее сообщалось о планах АПЛ расторгнуть и свой контракт на показ в россии. Очевидно, это дело времени - уже вскоре россияне смогут наблюдать приличный футбол только через пиратские ресурсы.
Параллельно УЕФА и ФИФА также отстранили российские сборные и клубы ото всех международных соревнований.
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