Французская Лига 1 приостановила контракт на показ своих матчей в россии

Французская Лига 1 объявила о приостановке контракта на показ своих матчей на территории россии, выпустив соответствующее заявление.

До сегодня в стране-агрессоре Лигу 1 со всеми ее Месси, Мбаппе и Неймарами показывала группа каналов Матч-ТВ - теперь уже нет.

Ранее сообщалось о планах АПЛ расторгнуть и свой контракт на показ в россии. Очевидно, это дело времени - уже вскоре россияне смогут наблюдать приличный футбол только через пиратские ресурсы.

Параллельно УЕФА и ФИФА также отстранили российские сборные и клубы ото всех международных соревнований.