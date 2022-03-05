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Ницца – ПСЖ 1:0. Галтье снова обезоружил парижан

Франция
(1 голосов)

"Орлы" нанесли лидеру второе поражение в трёх турах

Ницца – ПСЖ 1:0. Галтье снова обезоружил парижан

Фото: Faisal HQ, Twitter

Новина українською

Лига 1, 27-й тур

Ницца, "Альянц Ривьера"

"Ницца" – "ПСЖ" 1:0

Гол: Делор (88)

"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Данилюк (Лотомба, 79) – Тюрам (Стенгс, 79), Лемина (Шнайдерлин, 70), Росарио, Клюйверт (Будауи, 86) – Гуири, Дольберг (Делор, 70)

"ПСЖ": Навас – Бернат, Диалло, Маркиньос, Керер (Дракслер, 90) – Верратти, Данилу, Вейналдум (Гейе, 90) – Неймар, Месси, Ди Мария (Икарди, 79)

Предупреждение: Лемина (33)

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В статье: Ницца Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
06.03.2022 в 00:14
КАПЕЦЬ... Гості вийшли погратися... потренуватися перед РЕАЛьно важливим матчем. І справа не лише, що гравці ПСЖ свою напівмоменти змарнували... чи навіть просрали, а господарі один все ж таки реалізували. І після чого... як Неймар вчергове поліз купу обводити... таранити, втратив м'яч в контратаці отримали гол за небажання грати / битися за результат. Мессі навіть на сімку не награв... так пару разів блеснув. Так вони йому за сезон винні. Бо саме після травми отриманої свого часу в Парижі Ліонель декілька років тому втратив сезон та перестав значно додавати.
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