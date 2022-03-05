Франция
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Ницца – ПСЖ 1:0. Галтье снова обезоружил парижан
"Орлы" нанесли лидеру второе поражение в трёх турах
Фото: Faisal HQ, Twitter
Лига 1, 27-й тур
Ницца, "Альянц Ривьера"
"Ницца" – "ПСЖ" 1:0
Гол: Делор (88)
"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Данилюк (Лотомба, 79) – Тюрам (Стенгс, 79), Лемина (Шнайдерлин, 70), Росарио, Клюйверт (Будауи, 86) – Гуири, Дольберг (Делор, 70)
"ПСЖ": Навас – Бернат, Диалло, Маркиньос, Керер (Дракслер, 90) – Верратти, Данилу, Вейналдум (Гейе, 90) – Неймар, Месси, Ди Мария (Икарди, 79)
Предупреждение: Лемина (33)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
06.03.2022 в 00:14
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