КАПЕЦЬ... Гості вийшли погратися... потренуватися перед РЕАЛьно важливим матчем. І справа не лише, що гравці ПСЖ свою напівмоменти змарнували... чи навіть просрали, а господарі один все ж таки реалізували. І після чого... як Неймар вчергове поліз купу обводити... таранити, втратив м'яч в контратаці отримали гол за небажання грати / битися за результат. Мессі навіть на сімку не награв... так пару разів блеснув. Так вони йому за сезон винні. Бо саме після травми отриманої свого часу в Парижі Ліонель декілька років тому втратив сезон та перестав значно додавати.