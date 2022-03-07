УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе может не сыграть с Реалом
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе может не сыграть с Реалом

Франция
(1 голосов)

Француз травмировался на тренировке

Мбаппе может не сыграть с Реалом

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе получил повреждение во время тренировки в понедельник 7 марта, сообщает RMC Sport. Француз столкнулся с партнером по команде.

В ближайшее время нападающий пройдет обследование, после которого станет ясно, сможет ли он сыграть в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Реалом".

Напомним, что матч между "Реалом" и "ПСЖ" состоится 9 марта в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу "парижан". В добавленное время второго тайма голом отличился именно Мбаппе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...