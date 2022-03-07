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Мбаппе может не сыграть с Реалом
Француз травмировался на тренировке
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе получил повреждение во время тренировки в понедельник 7 марта, сообщает RMC Sport. Француз столкнулся с партнером по команде.
???? Info RMC Sport : Kylian Mbappé a été touché à l'entraînement ce lundi à deux jours du 8e de finale retour de Ligue des champions au Real Madrid. L'international français va désormais passer des examens pour déterminer une éventuelle blessure.— RMC Sport (@RMCsport) March 7, 2022
В ближайшее время нападающий пройдет обследование, после которого станет ясно, сможет ли он сыграть в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Реалом".
Напомним, что матч между "Реалом" и "ПСЖ" состоится 9 марта в 22:00 по киевскому времени.
Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу "парижан". В добавленное время второго тайма голом отличился именно Мбаппе.
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