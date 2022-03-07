Мбаппе скорее всего сыграет с Реалом. Опасения не подтвердились

Килиан Мбаппе сможет принять участие в ответном матче против "Реала" 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает L`Equipe. На тренировке 7 марта его по ноге ударил Идрисса Гуйе.

Футболист прошел обследование, которое не выявило перелома. Тем не менее у игрока обнаружена гематома, над лечением которой будет работать медицинский штаб клуба.

Сообщается, что новое обследование будет проведено через 24 часа.

Напомним, что матч между "Реалом" и "ПСЖ" состоится 9 марта в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу "парижан". В добавленное время второго тайма голом отличился именно Мбаппе.