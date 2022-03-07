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Мбаппе скорее всего сыграет с Реалом. Опасения не подтвердились

Франция
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Травма оказалась не столь серьезной

Мбаппе скорее всего сыграет с Реалом. Опасения не подтвердились

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Килиан Мбаппе сможет принять участие в ответном матче против "Реала" 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает L`Equipe. На тренировке 7 марта его по ноге ударил Идрисса Гуйе.

Футболист прошел обследование, которое не выявило перелома. Тем не менее у игрока обнаружена гематома, над лечением которой будет работать медицинский штаб клуба.

Сообщается, что новое обследование будет проведено через 24 часа.

Напомним, что матч между "Реалом" и "ПСЖ" состоится 9 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу "парижан". В добавленное время второго тайма голом отличился именно Мбаппе.

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В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
lequipe.fr

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