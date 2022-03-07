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Мбаппе скорее всего сыграет с Реалом. Опасения не подтвердились
Травма оказалась не столь серьезной
Фото: twitter.com/PSG_inside
Килиан Мбаппе сможет принять участие в ответном матче против "Реала" 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает L`Equipe. На тренировке 7 марта его по ноге ударил Идрисса Гуйе.
Футболист прошел обследование, которое не выявило перелома. Тем не менее у игрока обнаружена гематома, над лечением которой будет работать медицинский штаб клуба.
Сообщается, что новое обследование будет проведено через 24 часа.
Напомним, что матч между "Реалом" и "ПСЖ" состоится 9 марта в 22:00 по киевскому времени.
Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу "парижан". В добавленное время второго тайма голом отличился именно Мбаппе.
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