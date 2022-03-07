Рамос и Эррера пропустят матч с Реалом

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос и полузащитник Андер Эррера не сыграют в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против "Реала", сообщает сайт клуба.

Сообщается, что испанцы вернутся к тренировкам с командой только к концу недели. Эррера продолжает лечить коньюктивит, а Рамос восстанавливается от травмы берцовой кости.

Напомним, что матч между "Реалом" и "ПСЖ" состоится 9 марта в 22:00 по киевскому времени.Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу "парижан".