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Рамос и Эррера пропустят матч с Реалом

Франция
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Игроки только к концу недели вернутся к тренировкам с командой

Рамос и Эррера пропустят матч с Реалом

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос и полузащитник Андер Эррера не сыграют в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против "Реала", сообщает сайт клуба.

Сообщается, что испанцы вернутся к тренировкам с командой только к концу недели. Эррера продолжает лечить коньюктивит, а Рамос восстанавливается от травмы берцовой кости.

Напомним, что матч между "Реалом" и "ПСЖ" состоится 9 марта в 22:00 по киевскому времени.Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу "парижан".

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В статье: Серхио Рамос Андер Эррера Реал (Мадрид) ПСЖ
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Источник:
psg.fr

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