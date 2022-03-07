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Рамос и Эррера пропустят матч с Реалом
Игроки только к концу недели вернутся к тренировкам с командой
Фото: twitter.com/PSG_inside
Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос и полузащитник Андер Эррера не сыграют в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против "Реала", сообщает сайт клуба.
Сообщается, что испанцы вернутся к тренировкам с командой только к концу недели. Эррера продолжает лечить коньюктивит, а Рамос восстанавливается от травмы берцовой кости.
Напомним, что матч между "Реалом" и "ПСЖ" состоится 9 марта в 22:00 по киевскому времени.Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу "парижан".
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