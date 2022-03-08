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Мбаппе тренировался в общей группе за день до матча
Француз точно сыграет с "Реалом"
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе 8 марта тренировался в общей группе, сообщает RMC Sport. Француз сможет принять участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" в среду, 9 марта.
Напомним, что в понедельник, 7 марта, Килиан получил повреждение на тренировке в следствии стыка с Гуйе. У игрока образовалась гематома, но подозрения на перелом не подтвердились.
Матч "Реал" – "ПСЖ" пройдет в среду, 9 марта, в 22:00 по киевскому времени. Прошлая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу "парижан".
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