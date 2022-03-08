УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе тренировался в общей группе за день до матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе тренировался в общей группе за день до матча

Франция
(2 голосов)

Француз точно сыграет с "Реалом"

Мбаппе тренировался в общей группе за день до матча

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе 8 марта тренировался в общей группе, сообщает RMC Sport. Француз сможет принять участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" в среду, 9 марта.

Напомним, что в понедельник, 7 марта, Килиан получил повреждение на тренировке в следствии стыка с Гуйе. У игрока образовалась гематома, но подозрения на перелом не подтвердились.

Матч "Реал" – "ПСЖ" пройдет в среду, 9 марта, в 22:00 по киевскому времени. Прошлая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу "парижан".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rmcsport.bfmtv.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...