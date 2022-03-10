Ротен: Месси и Неймар ответственные за поражение. Они должны это признать

Жером Ротен, выступавший 6 лет за "ПСЖ", раскритиковал игру Лионеля Месси и Неймара в матче ⅛ Лиги чемпионов с "Реалом". "Мбаппе был единственным опасным игроком в обоих матчах", – приводит его слова AS.

"Ответственные за поражение – Неймар и Месси! Они должны сами взять на себя ответственность.

Когда Леонардо нанимает этих ребят и выпускает их, они становятся легендами клуба. Им платят за это.

Я не виню Верратти, Данилу, Паредеса, Мбаппе. Он был единственным опасным игроком в обоих матчах", – сказал Жером.

Напомним, что "ПСЖ" уступил "Реалу" в ответном матче 1:3. Неймар отметился голевой передачей, а Мбаппе забил по голу в обоих встречах. Месси не отличился результативными действиями.