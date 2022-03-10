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Ротен: Месси и Неймар ответственные за поражение. Они должны это признать

Франция
(2 голосов)

Легенда "ПСЖ" раскритиковал "звезд" состава

Ротен: Месси и Неймар ответственные за поражение. Они должны это признать

Фото: twitter.com/PSG_English

Новина українською

Жером Ротен, выступавший 6 лет за "ПСЖ", раскритиковал игру Лионеля Месси и Неймара в матче ⅛ Лиги чемпионов с "Реалом". "Мбаппе был единственным опасным игроком в обоих матчах", – приводит его слова AS.

"Ответственные за поражение – Неймар и Месси! Они должны сами взять на себя ответственность.

Когда Леонардо нанимает этих ребят и выпускает их, они становятся легендами клуба. Им платят за это.

Я не виню Верратти, Данилу, Паредеса, Мбаппе. Он был единственным опасным игроком в обоих матчах", – сказал Жером.

Напомним, что "ПСЖ" уступил "Реалу" в ответном матче 1:3. Неймар отметился голевой передачей, а Мбаппе забил по голу в обоих встречах. Месси не отличился результативными действиями.

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В статье: Лионель Месси Неймар Реал (Мадрид) Жером Ротен ПСЖ
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Источник:
as.com

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Комментарии (3)
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Dr. House (Поділля)
11.03.2022 в 00:26
Два петуха
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Spokoyno (Київ)
11.03.2022 в 00:12
Та відповідальні ВСІ і перш за все тренерський штаб! Хоч чим більше клас... статус тим більше відповідальність. Мессі поки не вдалось повністю вбудуватись в команду... бути "центром" розвитку атак. А так ПСЖ любить грати... гратись у футбол, а от битися за результат ... м'яко кажучи не виходить. І коли програють, часто розвалюється саме напад. Ну і підхід французів... гру провалює легіонери! Тим більше брали володаря 7 ЗМ, а він не виблискує, як декілька сезонів тому. Так Ліонель був тоді молодшим, а зараз для ведення гри, повинен відчути і зрозуміти всіх гравців... Так швидко це не виходить. Та ще родині це не дуже підходить... Париж, Париж, а іспаномовних фіг знайдеш.
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Spokoyno (Київ)
11.03.2022 в 00:19
+ холодно та - море
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