Лига 1. Ницца в меньшинстве удержала ничью в Монпелье

Лига 1, 28-й тур

Монпелье, "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" – "Ницца" 0:0

Нереализованный пенальти: Саванье (39)

"Монпелье": Омлин – Ристич, Эстев, Козза, Суке (Самбия, 78) – Ферри, Шотар – Ваи, Саванье, Молле (Делайе, 78) – Жермен (Макуана, 85)

"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Лотомба – Стенгс (Гессан, 86), Лемина (Тюрам, 81), Росарио, Будауи (Шнейдерлин, 46) – Гуири (Браими, 70), Делор (Дольберг, 70)

Предупреждения: Эстев (20), Ваи (69), Макуана (90+2) – Лотомба (21), Будауи (32)

Удаление: Данте (35)

Выезд к "Монпелье" неожиданно обернулся для команды Кристофа Галтье труднейшим испытанием. "Ницца" больше часа была вынуждена обороняться в меньшинстве, и лишь чудеса реакции от Вальтера Бенитеса позволили "орлам" завершить матч без пропущенных мячей. Вкупе с "нулём" в графе ударов в створ это привело к тому, что голов болельщики на "Стад де ля Моссон" так и не увидели.

Тем не менее, матч для "Ниццы" начался вполне обнадёживающе. Автор победного гола в ворота "ПСЖ" (1:0) в прошлом туре Анди Делор проверил каркас ворот уже на пятой минуте, но мяч в ворота залететь отказался. Но уже к 15-й минуте хозяева стали перехватывать инициативу. Шотар остро пробил со средней дистанции, а вскоре Саванье остро пробил после корнера.

Переломный момент случился на 35-й минуте. Данте, блестяще отыгравший в Париже на прошлых выходных, сегодня свою команду подставил. Удаление и привезенный пенальти явно не входили в планы гостей. К облегчению 38-летнего бразильца, Тежи Саванье решил пробить паненкой, позволив Бенитесу отразить 11-метровый.

После перерыва "Ницца" полностью перешила на режим удержания, и благодаря аргентинскому киперу и удаче им удалось выполнить свой план. На старте второй половины Жермен тоже пробил в каркас, а затем Бенитес совершил блистательный двойной сейв после ударов неудачливых Саванье и все того же Жермена. В ответ "Ницца" лениво катала мяч, откровенно тянув время, и ушла с нулями на табло.