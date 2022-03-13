Лига 1, 28-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" – "Бордо" 3:0

Голы: Мбаппе (24), Неймар (52), Паредес (61)

"ПСЖ": Навас – Мендеш (Диалло, 84), Кимпембе, Маркиньос, Хакими (Керер, 88) – Вейналдум (Дракслер, 89), Данилу, Паредес – Мбаппе, Месси, Неймар

"Бордо": Пуссен – Ахмедходжич, Марсело, Грегерсен – Уден (Менса, 69), Гилавоги, Онана (Игнатенко, 68), Кватенг – Адли (Дилросун, 81), Элис (Мара, 68) – Хван (Ньянг, 80)

Предупреждения: Паредес (39) – Гилавоги (40), Уден (45+1)

"Пари-Сен Жермен" на классе одолел главного аутсайдера Лиги 1 "Бордо". На фоне унизительного вылета из 1/8 Лиги Чемпинов от "Реала" парижанам сегодня крайне нужна была победа. И "жирондийцы", обладающие худшей обороной из европейских топ-5 чемпионатов (68 пропущенных), пришлись как раз кстати. Но несмотря на разгромный счёт, "ПСЖ" не был так уж убедителен.

Маурисио Почеттино выставил практически идентичный состав с тем, что был в Мадриде, предоставив игрокам возможность смыть свой испанский стыд. Разве что Вейналдум заменил дисквалифицированного Верратти, а Доннарумму решили не подвергать повышенному давлению после его подарка для Карима Бензема в среду. "Жирондийцам" же вновь пришлось играть с резервным кипером Пуссеном с показателем удачных сейвов в районе 50 процентов.

"Парк де Пренс" встретил свою команду оглушительным свистом, а особенно досталось Лионелю Месси и Неймару. Гнев фанатов был справедливым. Все знают, что Мбаппе покинет Париж этим летом, но Килиан не только забил оба мяча "Реалу" в ЛЧ, но и является лучшим игроком "ПСЖ" в сезоне, поэтому его не трогали. А Неймара не спас от свиста даже забитый гол.

Мбаппе же и открыл счёт в сегодняшнем матче на 24-й минуте. Париж провёл первую вразумительную комбинацию, Вейналдум оказался между линий и здорово отпасовал на Черепашку в одно касание – Мбаппе такие моменты не упускает. 1:0. "Бордо" ответил плотным дальним ударом Удена и выстрелом Онана после углового.

После перерыва Париж оперативно добил оппонента и принялся откровенно доигрывать матч. Месси вновь разогнал обе голевые атаки из глубины. В первом случае отметился Неймар, а во втором Паредес, на гениальной паузе положивший сразу двух защитников. Напоследок Месси по классике проверил штангу. 3:0. Чемпионству быть, да позор не смыть.