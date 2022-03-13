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У Месси больше всех в Европе попаданий в каркас ворот в этом сезоне – 8

Франция
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Самый неудачливый игрок сезона

У Месси больше всех в Европе попаданий в каркас ворот в этом сезоне – 8

Фото: PSG Talk

UA-Футбол
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У форварда "ПСЖ" Лионеля Месси больше всех попаданий в каркас ворот в этом сезоне в топ-5 лигах Европы: 8. Второй по количеству таких ударов – Роберт Левандовски из мюнхенской "Баварии" с 7, третий – Рафинья из "Лидс Юнайтед" с 6 попаданиями.

В сегодняшнем матче против "Бордо" Лионель снова не смог забить, авторами голов стали Килиан Мбаппе, Неймар и Леандро Паредес.

Всего у Месси в этом сезоне в 18 играх Лиги 1 лишь 2 забитых гола при 11 ассистах. Однако в Лиге Чемпионов у Лионеля 5 голов в 7 сыгранных матчах.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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