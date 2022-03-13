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Лига 1. Марсель вернулся в зону ЛЧ, Ренн идёт следом
Борьба за топ-3 обещает быть лютой
Фото: imago images
Лига 1, 28-й тур
Лион, "Парк Олимпик Лионне"
"Лион" – "Ренн" 2:4
Голы: Траоре (59, автогол), Дембеле (82, пен) – Бурижо (11), Сантамария (13), Майер (45), Терье (49)
"Лион": Лопеш – Эмерсон, Люкеба, Тиаго Энрике (Кадевере, 46), Дюбуа (Гюсто, 46) – Ндомбеле (Дамьен, 79), Какре – Экамби (Рен-Аделаид. 78), Пакета (Ауар, 79), Февр – Дембеле
"Ренн": Гомис – Трюффер (Мелинг, 77), Агерд, Омари, Траоре – Сантамария, Мартин, Майер (Тэ, 66) – Терье (Доку, 65), Лаборд (Гирасси, 90), Бурижо
Предупреждения: Тиаго Энрике (11), Ндомбеле (20) – Трюффер (27), Доку (68), Гомис (80)
Брест, "Стад Франсис Ле Бле"
"Брест" – "Марсель" 1:4
Голы: Кардона (90+1) – Жерсон (3), Милик (63), Арит (71), Ундер (90+2)
"Брест": Бизот – Уронен, Брасье, Бейн, Дюверн – Белаили (дель Кастильо, 66), Маньетти (Агуме, 66), Белькебла, Онора – Сатриано (Кардона, 77), Ле Дуарон (Мунье, 66)
"Марсель": Пау Лопес – Колашинац (Перес, 70), Салиба, Балерди (Чалета-Цар, 70), Лирола – Гуйе, Камара, Гендузи (Ронжье, 82) – Жерсон, Арит (Ундер, 82) – Милик (Бакамбу, 70)
Предупреждения: Сатриано (35) – Гендузи (33), Салиба (77)
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