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Неймар и Рамос задумываются об уходе из ПСЖ

Франция
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Но не Месси

Неймар и Рамос задумываются об уходе из ПСЖ

Фото: PSG

UA-Футбол
Новина українською

Сразу две звезды "ПСЖ" могут покинуть клуб летом. Об этом передает AS.

Речь идет о Неймаре и Серхио Рамосе. Оба лично задумываются об уходе. Бразильцу не понравилась реакция болельщиков во время последнего матча, в то время как руководство клуба может сократить зарплатную ведомость.

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Рамос также недоволен реакцией публики, а также словами Леонардо. Спортивный директор "ПСЖ" намекнул, что подписание опытного центрбека было ошибкой.

Напомним, что летом "ПСЖ" вероятно также покинет Мбаппе. У него заканчивается контракт.

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В статье: Серхио Рамос Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
AS

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