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Неймар и Рамос задумываются об уходе из ПСЖ
Но не Месси
Фото: PSG
Сразу две звезды "ПСЖ" могут покинуть клуб летом. Об этом передает AS.
Речь идет о Неймаре и Серхио Рамосе. Оба лично задумываются об уходе. Бразильцу не понравилась реакция болельщиков во время последнего матча, в то время как руководство клуба может сократить зарплатную ведомость.
Рамос также недоволен реакцией публики, а также словами Леонардо. Спортивный директор "ПСЖ" намекнул, что подписание опытного центрбека было ошибкой.
Напомним, что летом "ПСЖ" вероятно также покинет Мбаппе. У него заканчивается контракт.
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