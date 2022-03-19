Лига 1. Ланс нанёс Клермон третье поражение кряду

Лига 1, 29-й тур

Ланс, "Боллар-Делелис"

"Ланс" – "Клермон" 3:1

Голы: Дансо (39), Сотока (45+4), Айдара (58) – Рашани (9)

"Ланс" вернулся к борьбе за еврокубки, обыграв "Клермон". Для новичка Лиги 1 это поражение стало третьим кряду, и их отрыв от зоны вылета теперь совсем мизерный – один пункт. "Кроваво-жёлтые" же поднялись на шестую строчку. Если "Ницца" возьмёт Кубок Франции, то эта позиция подарит им путёвку в Лигу конференций.

Эльбасан Рашани вывел аутсайдера вперёд уже на девятой минуте встрече, но шансов у гостей всё равно никаких не было – просто взгляните на "жёлто-синюю" форму им сегодняшних оппонентов. До перерыва Дансо сравнял счёт после стандарта, а потом Флориан Сотока на четвертой компенсированной вывел хозяев вперёд. Форвард забежал за спину голкипера Джоко, и обокрал его, как только тот положил мяч на газон.

Издевательство над Джоко продолжилось и после перерыва. Кипер неубедительно сыграл на выходе, посеяв панику в своей штрафной. Это привело к забитом от Айдара. 3:1. "Ланс" снова в деле.