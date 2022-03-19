Лига 1 29-й тур

Нант, "Божуар"

"Нант" – "Лилль" 0:1

Гол: Онана (41)

"Нант": Ляфон – Аппиа (Огюстен, 87), Жиротто, Кастеллетто – Мерлен (Фабио, 42), Чиривелья, Блас, Мутуссами (Жеббель, 63), Букари (Кулибали, 62) – Симон (Сиприен, 87), Муани

"Лилль": Жардим – Гудмундссон, Шека, Фонте, Джало – Онана, Андре – Бамба, Гомес (Брадарич, 74), Веа – Дэвид (Йылмаз, 74)

Предупреждения: Мутуссами (53), Блас (81), Фабио (86) – Шека (15), Андре (64), Бамба (79), Брадарич (86)

Удаление: Веа (64)

"Лилль" добыл труднейшую победу над прямым конкурентом, минимально обыграв "Нант" на выезде. Со стратегической точки зрения эти три очка просто неоценимы – отбросили сегодняшних оппонентов на восьмую строчку (42 пункта), а сами вплотную приблизились к зоне еврокубков (46). Коллектив Антуана Комбуаре натворил чудес в прошлом месяце, обыграв будущего "ПСЖ" (3:1) и выйдя в финал Кубка, но в Лиге 1 теперь будет трудно.

"Лилль" сегодня оборонялся просто блестяще, продлив серию в чемпионате без пропущенных до 5 поединков. В последние полчаса команде Жослена Гурвеннека пришлось вообще остаться в меньшинстве после удаление Тимоти Веа, но они всё равно выстояли – в Европе лучше обороняется только ВСУ.

И тут дело в общей организации, а не личностях. Опорник Шека был вынужден играть в центре обороны в отсутствии Ботмана, справа вышел универсал Джало, а Гудмундссон пришёл лишь зимой. Не говоря о вратаре Лео Жардиме, лишь недавно снова пробившегося в старт. Элементы меняются, но механизм продолжает работать.

А ведь у "Нанта" было кому проверить оборону. Коло Мани снова пробил показатель в 10 забитых за кампанию, наглый Блас (8+2) сегодня не раз проверял бдительность Жардима, как и вертлявый Мозес Симон (3+7). Но на всё разбилось от качество защиты Фонте и компании. 0:1.

У "Лилля труднейший календарь (в 9 оставшихся турах играть с "Лансом", "Страсбуром" и финал в виде "Монако", "Ниццы" и "Ренна"), но с таким футболом шансы на Европу высоки. А если "Нант" ещё и проиграет финал Кубка "Ницце", то прибавится ещё одно местечко.