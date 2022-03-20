Лига 1. Ренн эпично залетает в топ-2, ничья Страсбура и трагедия в Бордо

Лига 1, 29-й тур

Ренн, "Роазон Парк"

"Ренн" – "Мец" 6:1

Голы: Терье (18, пен, 27) Гирасси (40, 54, 64), Траоре (58) – Мафута (87)

"Ренн" в блистательном стиле разгромил "Мец", отправив в ворота аутсайдера 6 мячей. Для команды Бруно Женезьо эта победа стала пятой кряду в Лиге 1, позволив им запрыгнуть прямиком на вторую строчку (52 пункта). "Марсель" или "Ницца" вечером смогут сместить "красно-чёрных", если в их дуэли кто-то выйдет победителем (50 очков). В любом случае, из зоны ЛЧ их в 29-м туре не сместить.

Победу "Ренну" принесли хет-трик Серу Гирасси, дубль Мартена Терье и мяч Амари Траоре. Отметим также три ассиста Бенжамена Бурижо. Лучшая атака Лиги 1 (64 гола), третья лучшая оборона (28 пропущенных) и 15 очков из 15 возможных. Даже забивать 6 за матч для "Ренна" не впервой – в январе столько же залетело "Бордо".

Лорьян, "Стад дю Мустуар"

"Лорьян" – "Страсбур" 0:0

А вот "Страсбур" не воспользовался возможностью обогнать "Ниццу" и "Марсель", разделив очки с "Лорьяном". Команда Жюльена Стефана не проигрывает уже 6 туров кряду, но победить сумела лишь в двух из этих встреч, потому и остаются на пятой строчке и с 48 очками в активе.

Два забитых гола в четырёх матчах – с такой атакой в Лигу Чемпионов не залететь. Но вот Лига Европы или Лига конференция – это посильная задача для "Страсбура". "Лорьян" тем временем благодаря сегодняшнему результату на пункт отрывается от зоны вылета.

Анже, "Стад Жан Буин"

"Анже" – "Брест" 1:0

Гол: Буфаль (39, пен)

"Анже" тем временем добыл вторую победу в 2022-м году, прервав ужасную серию поражений из 7 матчей. Такой ужасный спад сделал команду Жераля Батикля из претендента за еврокубки в претендента на вылет. Но кажется, худшего всё же удастся избежать.

Софьян Буфаль сегодня реализовал свой третий пенальти из трёх в Лиге 1 нынешнего сезона, и принёс коллективу важнейшие 3 пункта. Ещё два точных 11-метровых были на Кубке Африки, но Марокко они не спасли. Вообще, Буфаль за всю карьеру с точки ещё не мазал – 8 из 8.

Бордо, "Стад-де-Бордо"

"Бордо" – "Монпелье" 0:2

Голы: Ваи (11), Молле (16)

Удаления: Козза (39, гости), Ристич (45+6, гости)

Нереализованный пенальти: Элис (42, вратарь)

Хоть "Мец" и пропустил шесть голов в этом туре, но главным неудачником оказались не они, а "Бордо". Если "жирондийцам" после сегодняшнего таки удастся собраться и избежать вылета – это будет настоящий триумф воли.

К 16-й минуте хозяева уже проигрывали "Монпелье" в два мяча, пропустив по голу от Ваи и Молле. Но затем защитник "Монпелье" Николя Козза сделал сопернику настоящий подарок спустя полчаса, совершив фол последней надежды в штрафной. Пенальти + удаление, но Альберт Элис с точки промазал. На этом цирк не закончился – Михайло Ристич тоже заработал красную аккурат перед перерывом.

За тайм игры 11 на 9 "Бордо" так и не смог отыграть хотя бы мяч. У Хвана и Элиса было по одном 100-процентному шансу, наш Даниил Игнатенко 5 раз бил по воротам, но Омлин так и остался непробиваемым. 0:2.