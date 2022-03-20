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Мбаппе о поражении от Монако: Мы можем победить 8:0 или 9:0, но людям будет все равно. Им важна только ЛЧ

Франция
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Звезда ПСЖ о поражении от Монако

Мбаппе о поражении от Монако: Мы можем победить 8:0 или 9:0, но людям будет все равно. Им важна только ЛЧ

Фото: MARCA

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе дал интервью после поражения команды от "Монако" со счетом 0:3:

"Мы проиграли, соперничая с отличной командой, которая борется за еврокубки. У них было желание, они придерживались плана на игру. Я надеюсь, что они попадут в Европу. Они сегодня заслужили победить.

Наша цель – это 10 титул чемпионов Франции. Остальное людям не важно. Мы можем победить 8:0 или 9:0, но люди продолжат думать только об ЛЧ. Мы должны относиться с уважением к болельщикам. Мы выиграем для них этот 10 титул чемпионов Франции".

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В статье: Монако Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе ПСЖ
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