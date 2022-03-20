Мбаппе о поражении от Монако: Мы можем победить 8:0 или 9:0, но людям будет все равно. Им важна только ЛЧ

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе дал интервью после поражения команды от "Монако" со счетом 0:3:

"Мы проиграли, соперничая с отличной командой, которая борется за еврокубки. У них было желание, они придерживались плана на игру. Я надеюсь, что они попадут в Европу. Они сегодня заслужили победить.

Наша цель – это 10 титул чемпионов Франции. Остальное людям не важно. Мы можем победить 8:0 или 9:0, но люди продолжат думать только об ЛЧ. Мы должны относиться с уважением к болельщикам. Мы выиграем для них этот 10 титул чемпионов Франции".