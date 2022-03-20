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Почеттино о поражении от Монако: Это спортивный позор

Франция
(1 голосов)

Тренер ПСЖ невероятно зол

Почеттино о поражении от Монако: Это спортивный позор

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино дал интервью после поражения команды от "Монако" со счетом 0:3. Это четвертое поражение парижан за последние 6 матчей во всех турнирах.

"То, каким образом мы проиграли – недопустимо на таком уровне соревнований.

Мы не можем начинать игры так, нужно избавляться от сожаления о вылете из Лиги Чемпионов. Нам не хватило настроя в матче против команды, которая была разозлена поражением в Лиге Европы.

Недопустимо так начинать матчи. Это спортивный позор. Этого не должно повториться. Дух и игра должны быть коллективными. Нужно перестать искать оправдания".

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В статье: Маурисио Почеттино Монако Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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