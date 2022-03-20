Лига 1, 29-й тур

Марсель, "Велодром"

"Марсель" – "Ницца" 2:1

Гол: Милик (45+4, пен), Бакамбу (89) – Лемина (90+2)

"Марсель": Лопес – Чалета-Цар, Камара, Салиба – Гейе (Балерди, 87), Ронжье – Жерсон, Пайет (Бакамбу, 88), Гендузи, Ундер (Арит, 75) – Милик (Колашинац, 78)

"Ницца": Бенитес – Бард (Амави, 46), Росарио, Тодибо, Лотомба (Атталь, 72) – Тюрам (Клюйверт, 71), Шнейдерлин, Лемина, Стенгс (Дольберг, 63) – Гуири, Делор (Гиссан, 78)

Предупреждение: Чалета-Цар (60), Салиба (90+2) – Бар (45), Лемина (90+2)

В центральном матче 29-го тура Лиги 1 "Марсель" победил "Ниццу", закрепившись на второй строчке. Перед игрой обе команд имели по 50 очков и делили 3-4 позицию после очередного успеха "Ренна". Южное дерби вновь осталось за "провансальцами", несмотря на ожесточённое сопротивление "орлов". С точки зрения борьбы за ЛЧ эта встреча может стать ключевой.

Перед началом сезона амбициозная "Ницца" заманила к себе лучшего тренера Лиги 1. Кристоф Галтье давно взломал этот чемпионат, а прошлогоднее чемпионство с "Лиллем" стало очередным подтверждением тренерского могущества 55-летнего специалиста. Но один изъян у Галтье всё же есть – ему ужасно даются матчи с "Марселем", его первым клубом в качестве игрока. Сегодняшний матч стал 25-м для Галтье в качестве тренера против "провансальцев", и лишь четыре из них оставались за его командами.

В первом тайме "Ницце" удалось в своей типичной манере усыпить соперника. Кроме опасного выстрела Димитри Пайета в первые 45 минут вспомнить было особо и нечего. Но в компенсированное время оборона гостей проспала простенькую стеночку с участием Ундера, после чего Тодибо снёс турка в собственной штрафной. Милик пошёл к точке и забил 20-й гол в сезоне.

После перерыва "Ницца" пыталась навязать сопернику более открытый сценарий матча, но Хорхе Сампаоли продемонстрировал невиданный прагматизм. Его учителю Марсело Бьелсе такое в голове никогда не приходило. "Марсель" помногу владел мячом ради самого владения, и очень осторожно оборонялся. Разок Делора к своим владениям всё же подпустили, но алжирца остановил Пау Лопес. Галтье бросил в бой Клюйверта, Дольберга и подлечившегося Аталя, но результата не было.

В концовке "Ницца" пошла ва-банк, и пропустила голевую контратаку. Едва появившийся на поле Бакамбу отличился очередным мячом, откликнувшись на навес Жерсона. Гол оказался на удивление своевременный – Лемина со стандарта отыграет один мяч в ответной атаке, после чего просвистит финальный свисток. 2:1. "Марсель" нацелился на ЛЧ и отомстил за вылет из Кубка Франции.