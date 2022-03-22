Серхио Рамос покинет ПСЖ уже этим летом. Его заменят молодым защитником

"ПСЖ" хочет этим летом расстаться с защитником Серхио Рамосом, сообщает французский журналист Адриан Гренье. Парижане хотят заменить испанца Эваном Ндика из "Франкфурта".

???? Sergio Ramos ???????? sera poussé vers la sortie l’été prochain !



Pour le remplacer, le PSG veut recruter un défenseur jeune. Dans cette optique, Evan Ndicka ???????? (22 ans, Francfort) a été sondé.



(@FabriceHawkins) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 22, 2022

Сообщается, что клуб хочет молодого защитника, вместо резко постаревшего испанца.

В этом сезоне Серхио всего 5 раз выходил на поле в составе "ПСЖ". Для сравнения, в прошлом розыгрыше Примеры Рамос сыграл с "Реалом" 21 матч.

Эван Ндика, в свою очередь, провел в этом сезоне 33 матча за "Франкфурт", забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. 22-летний француз оценивается Transfermarkt в 28 миллионов евро.