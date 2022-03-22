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Серхио Рамос покинет ПСЖ уже этим летом. Его заменят молодым защитником

Франция
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Клуб хочет расстаться с испанцем

Серхио Рамос покинет ПСЖ уже этим летом. Его заменят молодым защитником

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" хочет этим летом расстаться с защитником Серхио Рамосом, сообщает французский журналист Адриан Гренье. Парижане хотят заменить испанца Эваном Ндика из "Франкфурта".

Сообщается, что клуб хочет молодого защитника, вместо резко постаревшего испанца.

В этом сезоне Серхио всего 5 раз выходил на поле в составе "ПСЖ". Для сравнения, в прошлом розыгрыше Примеры Рамос сыграл с "Реалом" 21 матч.

Эван Ндика, в свою очередь, провел в этом сезоне 33 матча за "Франкфурт", забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. 22-летний француз оценивается Transfermarkt в 28 миллионов евро.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Эван Ндика ПСЖ
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