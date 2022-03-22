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Серхио Рамос покинет ПСЖ уже этим летом. Его заменят молодым защитником
Клуб хочет расстаться с испанцем
Фото: twitter.com/PSG_inside
"ПСЖ" хочет этим летом расстаться с защитником Серхио Рамосом, сообщает французский журналист Адриан Гренье. Парижане хотят заменить испанца Эваном Ндика из "Франкфурта".
???? Sergio Ramos ???????? sera poussé vers la sortie l’été prochain !— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 22, 2022
Pour le remplacer, le PSG veut recruter un défenseur jeune. Dans cette optique, Evan Ndicka ???????? (22 ans, Francfort) a été sondé.
(@FabriceHawkins)
Сообщается, что клуб хочет молодого защитника, вместо резко постаревшего испанца.
В этом сезоне Серхио всего 5 раз выходил на поле в составе "ПСЖ". Для сравнения, в прошлом розыгрыше Примеры Рамос сыграл с "Реалом" 21 матч.
Эван Ндика, в свою очередь, провел в этом сезоне 33 матча за "Франкфурт", забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. 22-летний француз оценивается Transfermarkt в 28 миллионов евро.
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