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Все мы – украинцы. Серхио Рамос собирает средства в поддержку Украины
Звездный футболист не остался в стороне
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший капитан "Реала", а ныне защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос решил не остаться в стороне и помочь украинскому народу.
35-летний испанец в своем Instagram призвал приобрести худи с изображением голубей на руке (спереди) и надписью "Все мы – украинцы" на спине. Стоимость кофты – 100 евро (за шт.), а вся сумма от продажи пойдет на помощь пострадавшим от российского вторжения украинцам.
Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями. Война продолжается уже 28-й день.
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