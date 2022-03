Провал в ЛЧ планы не меняет. ПСЖ выкупит контракт португальского фулбека

"ПСЖ" летом выкупит контракт левого фулбека Нуно Мендеша. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, несмотря на провал в ЛЧ, парижанам нравится прогресс португальского фулбека. Прошлым летом он был арендован у "Спортинга" с опцией выкупа в 40 миллионов. Летом он будет активирована.

Paris Saint-Germain plans with Nuno Mendes have not changed after Champions League fiasco: he’s still considered a priority, talks ongoing with Sporting to negotiate as €40m buy option is available. ???????? #PSG



PSG want to sign Nuno on a permanent deal, no doubts. Work in progress. pic.twitter.com/sPRrHFghnM