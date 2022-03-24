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Провал в ЛЧ планы не меняет. ПСЖ выкупит контракт португальского фулбека
А "Спортинг" получит неплохие деньги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" летом выкупит контракт левого фулбека Нуно Мендеша. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, несмотря на провал в ЛЧ, парижанам нравится прогресс португальского фулбека. Прошлым летом он был арендован у "Спортинга" с опцией выкупа в 40 миллионов. Летом он будет активирована.
Paris Saint-Germain plans with Nuno Mendes have not changed after Champions League fiasco: he’s still considered a priority, talks ongoing with Sporting to negotiate as €40m buy option is available. ???????? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2022
PSG want to sign Nuno on a permanent deal, no doubts. Work in progress. pic.twitter.com/sPRrHFghnM
Мендеш за "ПСЖ" успел провести 32 матча и отдать три голевые передачи. Вероятно летом он будет работать под руководством нового наставника.
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