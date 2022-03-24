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Провал в ЛЧ планы не меняет. ПСЖ выкупит контракт португальского фулбека

Франция
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А "Спортинг" получит неплохие деньги

Провал в ЛЧ планы не меняет. ПСЖ выкупит контракт португальского фулбека

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" летом выкупит контракт левого фулбека Нуно Мендеша. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, несмотря на провал в ЛЧ, парижанам нравится прогресс португальского фулбека. Прошлым летом он был арендован у "Спортинга" с опцией выкупа в 40 миллионов. Летом он будет активирована.

Мендеш за "ПСЖ" успел провести 32 матча и отдать три голевые передачи. Вероятно летом он будет работать под руководством нового наставника.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Нуну Мендеш
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