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Хакими хочет уйти. Южноамериканские футболисты с ним вообще не говорят
После вылета из Лиги чемпионов всё чаще появляются подобные истории
Фото: twitter.com/PSG_inside
Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими хочет покинуть клуб будущим летом, сообщает RMC Sport. Южноамериканские футболисты не общаются с ним, чем 23-летний марокканец крайне недоволен.
Ранее стало известно, что в "ПСЖ" образовались "кланы" из южноамериканских и франкоговорящих футболистов, которые между собой плохо ладят.
Также сообщается, что у Ашрафа Хакими хорошие отношения с Килианом Мбаппе, который летом вероятно покинет "ПСЖ" и перейдет в "Реал".
В этом сезоне Ашраф провел 32 матча за "ПСЖ", забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 70 миллионов евро.
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