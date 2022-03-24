Хакими хочет уйти. Южноамериканские футболисты с ним вообще не говорят

Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими хочет покинуть клуб будущим летом, сообщает RMC Sport. Южноамериканские футболисты не общаются с ним, чем 23-летний марокканец крайне недоволен.

Ранее стало известно, что в "ПСЖ" образовались "кланы" из южноамериканских и франкоговорящих футболистов, которые между собой плохо ладят.

Также сообщается, что у Ашрафа Хакими хорошие отношения с Килианом Мбаппе, который летом вероятно покинет "ПСЖ" и перейдет в "Реал".

В этом сезоне Ашраф провел 32 матча за "ПСЖ", забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 70 миллионов евро.