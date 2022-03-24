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Хакими хочет уйти. Южноамериканские футболисты с ним вообще не говорят

Франция
(1 голосов)

После вылета из Лиги чемпионов всё чаще появляются подобные истории

Хакими хочет уйти. Южноамериканские футболисты с ним вообще не говорят

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими хочет покинуть клуб будущим летом, сообщает RMC Sport. Южноамериканские футболисты не общаются с ним, чем 23-летний марокканец крайне недоволен.

Ранее стало известно, что в "ПСЖ" образовались "кланы" из южноамериканских и франкоговорящих футболистов, которые между собой плохо ладят.

Также сообщается, что у Ашрафа Хакими хорошие отношения с Килианом Мбаппе, который летом вероятно покинет "ПСЖ" и перейдет в "Реал".

В этом сезоне Ашраф провел 32 матча за "ПСЖ", забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 70 миллионов евро.

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В статье: Ашраф Хакими ПСЖ
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
24.03.2022 в 19:54
Та принц у нетрях швидко втрачає свій блиск...
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