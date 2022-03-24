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Мбаппе хочет полностью контролировать собственные имиджевые права
Это может помешать переходу в Реал
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе пропустил несколько маркетинговых компаний клуба, так как не хочет рекламировать бренды, которые ему не нравятся, сообщает Le Parisien. Француз не хочет ассоциироваться с Coca Cola, KFC, а также BetClic.
Первые два бренда напрямую связаны с вредной едой, а последний со ставками.
Сообщается, что в будущем Килиан хотел бы контролировать все 100% своих имиджевых прав, чтобы полностью самостоятельно решать в каких рекламах с командой участвовать, а в каких нет.
"ПСЖ", в свою очередь, готов пойти на это, чтобы продлить контракт с 23-летним французом.
AS
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