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Мбаппе хочет полностью контролировать собственные имиджевые права

Франция
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Это может помешать переходу в Реал

Мбаппе хочет полностью контролировать собственные имиджевые права

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе пропустил несколько маркетинговых компаний клуба, так как не хочет рекламировать бренды, которые ему не нравятся, сообщает Le Parisien. Француз не хочет ассоциироваться с Coca Cola, KFC, а также BetClic.

Первые два бренда напрямую связаны с вредной едой, а последний со ставками.

Сообщается, что в будущем Килиан хотел бы контролировать все 100% своих имиджевых прав, чтобы полностью самостоятельно решать в каких рекламах с командой участвовать, а в каких нет.

"ПСЖ", в свою очередь, готов пойти на это, чтобы продлить контракт с 23-летним французом.

AS акцентирует внимание на том, что "Реал" Мадрид всегда контролировал половину имиджевых прав игрока и это может помешать переходу.

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В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе coca-cola ПСЖ KFC betclic
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Источник:
culturepsg.com

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