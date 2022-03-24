Мбаппе хочет полностью контролировать собственные имиджевые права

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе пропустил несколько маркетинговых компаний клуба, так как не хочет рекламировать бренды, которые ему не нравятся, сообщает Le Parisien. Француз не хочет ассоциироваться с Coca Cola, KFC, а также BetClic.

Первые два бренда напрямую связаны с вредной едой, а последний со ставками.

Сообщается, что в будущем Килиан хотел бы контролировать все 100% своих имиджевых прав, чтобы полностью самостоятельно решать в каких рекламах с командой участвовать, а в каких нет.

"ПСЖ", в свою очередь, готов пойти на это, чтобы продлить контракт с 23-летним французом.