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Протянул руку помощи. Вратарь ПСЖ разместил у себя дома украинцев

Франция
(4 голосов)

Не остался в стороне

Протянул руку помощи. Вратарь ПСЖ разместил у себя дома украинцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Многим украинцам пришлось покинуть родную страну из-за варварского вторжения российской армии. Голкипер парижского "ПСЖ" Кейлор Навас решил не остаться в стороне и помочь нашим соотечественникам.

35-летний костариканец разместил у себя 30 переселенцев, сообщает Diario SPORT.

По информации источника, для них он оборудовал спальные места у себя в домашнем кинотеатре. Супруга голкипера готовила еду для беженцев, а затем они все вместе помолились.

К слову, в этом сезоне Навас сыграл 22 матча за "ПСЖ", пропустил 21 гол и восемь раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.

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В статье: Кейлор Навас война с Россией ПСЖ
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Источник:
Diario SPORT

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