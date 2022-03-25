Протянул руку помощи. Вратарь ПСЖ разместил у себя дома украинцев

Многим украинцам пришлось покинуть родную страну из-за варварского вторжения российской армии. Голкипер парижского "ПСЖ" Кейлор Навас решил не остаться в стороне и помочь нашим соотечественникам.

35-летний костариканец разместил у себя 30 переселенцев, сообщает Diario SPORT.

По информации источника, для них он оборудовал спальные места у себя в домашнем кинотеатре. Супруга голкипера готовила еду для беженцев, а затем они все вместе помолились.

К слову, в этом сезоне Навас сыграл 22 матча за "ПСЖ", пропустил 21 гол и восемь раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.