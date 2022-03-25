Платини об освистывании Месси: Клиент всегда прав

Легендарный французский полузащитник Мишель Платини в интервью рассказал о своем отношении к свисту в адрес Лионеля Месси. "Право свистеть, оскорблять – оно есть", – приводит его слова RMC Sport.

– Вы понимаете свист в адрес Месси?

– Он его тоже понимает, но это ранит.

Мне тоже свистели на "Парк де Пренс". А в "Сент-Этьене" и "Ювентусе" меня не освистывали никогда.

– Но имеем ли мы право освистывать такую легенду, как Лео Месси?

– У нас есть право на свист. Клиент всегда прав. Я бы не стал этого делать, но право свистеть, оскорблять – оно есть. Футбол – это выплеск эмоций.

Болельщики вправе свистеть, но воспринимается это плохо. Лео приехал в Париж, возможно, были другие команды, которые хотели заполучить его.

Это сложно. Я думаю, футболистам "ПСЖ" было больно от всего этого во время матча с "Монако", – сказал бывший футболист сборной Франции и обладатель 3 Золотых мячей.

Лионель Месси в этом сезоне провел 26 матчей за "ПСЖ", забил 7 голов и отдал 11 голевых передач.