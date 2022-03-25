Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Платини об освистывании Месси: Клиент всегда прав
По мнению Мишеля, фанаты имеют право на свист
Фото: twitter.com/PSG_inside
Легендарный французский полузащитник Мишель Платини в интервью рассказал о своем отношении к свисту в адрес Лионеля Месси. "Право свистеть, оскорблять – оно есть", – приводит его слова RMC Sport.
– Вы понимаете свист в адрес Месси?
– Он его тоже понимает, но это ранит.
Мне тоже свистели на "Парк де Пренс". А в "Сент-Этьене" и "Ювентусе" меня не освистывали никогда.
– Но имеем ли мы право освистывать такую легенду, как Лео Месси?
– У нас есть право на свист. Клиент всегда прав. Я бы не стал этого делать, но право свистеть, оскорблять – оно есть. Футбол – это выплеск эмоций.
Болельщики вправе свистеть, но воспринимается это плохо. Лео приехал в Париж, возможно, были другие команды, которые хотели заполучить его.
Это сложно. Я думаю, футболистам "ПСЖ" было больно от всего этого во время матча с "Монако", – сказал бывший футболист сборной Франции и обладатель 3 Золотых мячей.
Лионель Месси в этом сезоне провел 26 матчей за "ПСЖ", забил 7 голов и отдал 11 голевых передач.
Популярное сейчас
- Расслабляться не стоит: ВСУ опровергают информацию об изнеможении российской оккупационной армии
- Армения призвала рф остановить наступление Азербайджана. В Баку говорят об армянской истерии
- Уже 19. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- СМИ: Чемпион Франции может подписать легионера Динамо
- Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро