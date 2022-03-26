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Экс-капитан Арсенала Косельни завершил карьеру из-за обвинений в расизме
С января защитник был во второй команде Бордо
Фото: Eurosport
Экс-капитан "Арсенала" и игрок сборной Франции Лоран Косельни завершил карьеру. Защитник провел последние два с половиной сезона в составе "Бордо".
Однако, руководство клуба в январе перевело Косельни во вторую команду из-за несоответствия уровню игры и невыполнению капитанских обязательств. Фанаты "Бордо" также обвинили игрока в расизме. Сам Косельни обвинения отверг, но расторг контракт с клубом.
В составе "Арсенала" Лоран провел 255 матчей за девять сезонов. За это время он трижды выиграл Кубок Англии и дважды Суперкубок. Также вышел в финал Лиги Европы в 2019 году.
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