УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Экс-капитан Арсенала Косельни завершил карьеру из-за обвинений в расизме
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-капитан Арсенала Косельни завершил карьеру из-за обвинений в расизме

Франция
(1 голосов)

С января защитник был во второй команде Бордо

Экс-капитан Арсенала Косельни завершил карьеру из-за обвинений в расизме

Фото: Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Экс-капитан "Арсенала" и игрок сборной Франции Лоран Косельни завершил карьеру. Защитник провел последние два с половиной сезона в составе "Бордо".

Однако, руководство клуба в январе перевело Косельни во вторую команду из-за несоответствия уровню игры и невыполнению капитанских обязательств. Фанаты "Бордо" также обвинили игрока в расизме. Сам Косельни обвинения отверг, но расторг контракт с клубом.

В составе "Арсенала" Лоран провел 255 матчей за девять сезонов. За это время он трижды выиграл Кубок Англии и дважды Суперкубок. Также вышел в финал Лиги Европы в 2019 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Лоран Косельни Бордо Национальная сборная Франции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...